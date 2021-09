В Аргентине заявили о рекордно низком уровне инфляции

Буэнос-Айрес, 15 сентября. Инфляция в Аргентине находится на самом низком уровне за последний год. Об этом сообщает министерство экономики страны.

Argentina inflation cools to 2.5% in August, beating forecasts and reaching lowest monthly level in over a year. Annual rate still at eye-watering level above 50%. https://t.co/mEYNqLyCqB @Reuters pic.twitter.com/EgmiuLhUAi

Индекс потребительских цен в Аргентине повысился всего лишь на 2,5% в августе — это самый низкий прирост с 2020 года.

Правительство южноамериканского государства, охваченного устойчивым увеличением цен на товары и услуги, предпринимает всевозможные меры для сокращения инфляции, которая негативным образом повлияла на уровень одобрения президента Альберто Фернандеса.

Среднегодовое значение инфляции достигло 51,4%, несмотря на меры регулирования цен и ограничения на экспорт говядины, которые замедлили данную тенденцию. За первые восемь месяцев 2021 года показатель увеличился до 32,3%.

Однако рост цен в 2,5% в августе оказался ниже прогнозов аналитиков, которые говорили о 2,8–3,2%.

Министр экономики Аргентины Мартин Гусман заявил, что, как ожидалось, темпы инфляции в августе были ниже, чем 3% в июле. По его словам, в последующие месяцы показатель сократится еще больше.

Однако некоторые аналитики не согласны с прогнозами правительства, утверждая обратное.

Аргентина входит в число стран с самой высокой инфляцией в мире. По данным фонда «Свобода и прогресс», за последние 10 лет показатель вырос на 2070,3%.

As new COVID-19 cases fall in Argentina, voters are turning their attention to the economy, a vulnerability for the Peronist coalition. Inflation expectations are high, real wages are declining and job creation is slow. pic.twitter.com/E3VbMAitoz