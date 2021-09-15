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В Аргентине заявили о рекордно низком уровне инфляции
Весь мир
В Аргентине заявили о рекордно низком уровне инфляции
Global Look Press  /  Ralf Hirschberger / dpa-Zentralbild

Буэнос-Айрес, 15 сентября. Инфляция в Аргентине находится на самом низком уровне за последний год. Об этом сообщает министерство экономики страны.

Индекс потребительских цен в Аргентине повысился всего лишь на 2,5% в августе — это самый низкий прирост с 2020 года.

Правительство южноамериканского государства, охваченного устойчивым увеличением цен на товары и услуги, предпринимает всевозможные меры для сокращения инфляции, которая негативным образом повлияла на уровень одобрения президента Альберто Фернандеса.

Среднегодовое значение инфляции достигло 51,4%, несмотря на меры регулирования цен и ограничения на экспорт говядины, которые замедлили данную тенденцию. За первые восемь месяцев 2021 года показатель увеличился до 32,3%.

Однако рост цен в 2,5% в августе оказался ниже прогнозов аналитиков, которые говорили о 2,8–3,2%.

Министр экономики Аргентины Мартин Гусман заявил, что, как ожидалось, темпы инфляции в августе были ниже, чем 3% в июле. По его словам, в последующие месяцы показатель сократится еще больше.

Однако некоторые аналитики не согласны с прогнозами правительства, утверждая обратное.

«Несмотря на то, что говорят власти, уровень инфляции, скорее всего, повысится, достигнув 49% к концу года», — заявил экономист Исаиас Марини.

Аргентина входит в число стран с самой высокой инфляцией в мире. По данным фонда «Свобода и прогресс», за последние 10 лет показатель вырос на 2070,3%.

«Устойчиво высокие темпы инфляции остаются одним из ключевых макроэкономических вызовов и большим политическим бременем для правительства», — заявил аналитик Альберто Рамос.

Обесценивание денег влияет на заработные платы и сбережения населения, а также подрывает уровень одобрения правительства накануне выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре.

По итогам первого этапа коалиция Фернандеса «Общий фронт» потерпела поражение в 17 ключевых провинциях. Если во время общенациональных выборов эти результаты будут подтверждены, правящая партия потеряет большинство голосов в парламенте.

Ранее сообщалось, что фондовые рынки и рынки облигаций Аргентины, которые на протяжении последних лет были затронуты экономическим кризисом, вновь взлетели. Индекс MERVAL, ключевой показатель фондовой биржи Буэнос-Айреса, вырос почти на 30%.

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