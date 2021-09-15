Мавританские профсоюзы призвали власти сдержать рост цен на продукты

Неправительственные организации и политические партии Мавритании заявили, что продукты беспрецедентно подорожали на 10–30%, несмотря на снижение покупательной способности граждан из-за последствий мер, принятых для сдерживания распространения коронавируса.

Речь идет о рисе, сахаре, молочных продуктах, маслах, овощах, пшенице, рыбе и мясе. Местные жители уже жаловались, что цены на основные товары растут, хотя в стране 31% из четырех миллионов человек живут за чертой бедности.

Несколько видных профсоюзов и политиков предупредили о рисках для Мавритании, если власти не сдержат кризис.

Мнения и введенные меры

Свободная (CLTM) и Всеобщая (CGTM) конфедерации мавританских работников считают, что за беспрецедентным подорожанием продуктов стоит «запутанная» политика правительства.

«Рост цен усугубляет плохие экономические условия местной мавританской занятости, которая уже страдает от низкой заработной платы и слабой покупательной способности», — добавили профсоюзы.

По их мнению, ситуация чревата катастрофой, если власти не предпримут необходимые действия. В 2021 году некоторые товары, например масло, сахар и йогурт, подорожали на 50%, в то время как эпидемия коронавируса неблагоприятно повлияла на доходы мавританцев и на общую стоимость услуг в стране.

CGTM считает, что пришло время государственным органам принять окончательное решение о регулировании рынка и защите покупательной способности семей, значительная часть которых живет за чертой бедности.

«Больше невозможно оправдать продолжающееся применение государством НДС и других таможенных налогов на основные продукты питания и отказ от контроля цен», — подчеркнули профсоюзы.

Правительство объявило о разработке срочного плана по сдерживанию кризиса. Министр рыболовства и морского хозяйства Дай ульд Зейн заявил, что власти приняли важные меры по снижению цен на основные продукты более чем на 10%.

Премьер Мохаммед ульд Билал встретился с главами ведомств и по итогам совещания подтвердил, что правительство создаст специальный комитет для наблюдения за рынками. Кроме того, договорились ежемесячно поставлять тысячи тонн рыбы и продавать по пять угий (около 10 центов) за килограмм, а также удешевить красное мясо и создать государственные магазины со сниженными ценами.

Правительство заявило, что выполнило все необходимые процедурные и юридические требования, чтобы начать немедленное и строгое осуществление мер, принятых для сдерживания подорожания продуктов.

Монополия и спекуляция

Глава Мавританского форума потребителей Хеврон ульд Хайри считает, что высокие цены частично обусловлены мировым ростом, но в основном на них влияет монополия на импорт и спекуляция торговцев. По его словам, в стране не более десяти трейдеров, которые привыкли контролировать рынок и не допускать конкурентов.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщала, что мировые цены на продукты увеличились в августе после двух месяцев снижения. Согласно отчету, индекс вырос на 3,1% в месячном и на 32,9% в годовом исчислении. Зерно подорожало на 31,1%, масло — на 6,7%, сахар — на 9,6%, что стало пятым месяцем роста подряд, в то время как молочные продукты подешевели на 13,6%.

В ноябре 2020 года Всемирный банк охарактеризовал экономику западноафриканской страны как «очень чувствительную к внешним потрясениям, таким как нестабильные цены на сырье, климатические условия и политические кризисы», заявив, что Нуакшот зависит от международной помощи. Мавритания вошла в число наименее развитых государств, заняв 160-е место из 189 в общем рейтинге, основанном на индексе роста человеческого потенциала.

Ранее борющаяся с безработицей нация попросила Международную финансовую корпорацию Всемирного банка поддержать местный рынок труда через развитие частного сектора, который является одним из самых слабых в регионе. Примечательно, что отсутствие занятости широко распространено среди молодежи Мавритании.