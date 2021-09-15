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CNN: американские военные убили невиновную семью в столице Афганистана

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 15:26
Армия
CNN: американские военные убили невиновную семью в столице Афганистана
army.mil  /  US Army

Вашингтон, 15 сентября. Военные США ложно обвинили одного из убитых людей в Кабуле в причастности к «Исламскому государству»1 (ИГ1, организация признана террористической и запрещена в России), передает CNN.

Американские военнослужащие 29 августа нанесли удар с беспилотника по автомобилю в жилом квартале столицы Афганистана. В результате этих действий погибла невиновная семья, хоть США и пытались обвинить одного из погибших в принадлежности к террористической группировке.

Военные Соединенных Штатов аргументировали необходимость атаки тем, что одна из жертв удара готовила теракт в аэропорту Кабула. Однако, ссылаясь на местных жителей и источники в движении «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), телеканал CNN утверждает, что погибшие не причастны к террористам.

Ранее глава Разведывательного управления Пентагона Скотт Беррье заявил, что США ожидают скорого возрождения «Аль-Каиды»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Это может произойти в ближайшие два года, считает он.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан исламское государство
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