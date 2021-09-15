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Пять лет жизни в России не помогли американцу Джейкобу разделить любовь девушки к ГОСТу

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 14:59
Общество
Пять лет жизни в России не помогли американцу Джейкобу разделить любовь девушки к ГОСТу
pixabay.com

Москва, 15 сентября. Американец Джейкоб узнал у своей возлюбленной из России, что такое ГОСТ, но так и не смог понять любовь русских ко «вкусу из СССР».

Иностранец давно заметил в русских людях стремление к натуральным продуктам. Многие готовы лепить пельмени в большом количестве, делать заготовки на зиму и даже варить сгущенку в домашних условиях. Однако существуют товары, которые сложно или слишком затратно готовить дома. Их проще приобрести в магазине.

«До недавнего времени я не знал, по какому принципы люди в России выбирают товар, однако у моей девушки Елены заметил любопытную особенность», — отметил блогер на своем канале «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Когда пара выбирала в магазине лимонад, девушка несколько секунд смотрела на полку, а затем предложила попробовать напиток, на котором указано, что он сделан по ГОСТУ. Американец не знал, что это значит, и спросил возлюбленную. Она объяснила, что это признак качества, на который она по-прежнему иногда обращает внимание.

ГОСТ, то есть Государственный Стандарт, появился еще в СССР, тем не менее, эти правила соблюдаются и сейчас. При этом сам блогер так и не смог понять любовь к ГОСТу. Он объяснил это тем, что никогда не чувствовал «вкус из СССР».

Американец Джейкоб ранее рассказал, что научился делать заготовки на зиму под влиянием друзей из России. В этом году он заморозил грибы и ягоды, которые собрал самостоятельно.

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россия продукты гост
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