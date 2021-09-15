Замглавы МИД Турции проведет консультации с представителями властей США в Вашингтоне

Анкара, 15 сентября. Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал встретится с первым заместителем госсекретаря США Венди Шерман и заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд в американской столице.

Согласно пресс-релизу МИД ближневосточной республики, визит дипломата в Вашингтон будет длиться два дня — 16 и 17 сентября.

«Во время визита состоятся обширные межправительственные политические консультации, в ходе которых будут обсуждаться двусторонние отношения, а также региональные вопросы и международные события», — сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

Türkiye ile ABD Arasında Gerçekleştirilecek Siyasi İstişareler Hk. https://t.co/mWV66DJqXg pic.twitter.com/4xuKcfW56g — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 15, 2021

Визит Онала в Вашингтон состоится в преддверии недели высокого уровня (с 21 по 27 сентября) в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), которая открылась 14 октября. Турецкую делегацию возглавит президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным правительственной газеты Türkiye, во время визита в США политик откроет «Дом Турции», который будет находиться прямо напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

«Я проведу все свои переговоры в «Доме Турции». Там мы примем наших гостей», — сказал Эрдоган.

В Нью-Йорке турецкий президент также намерен презентовать свою недавно вышедшую в свет книгу «Более справедливый мир возможен». В ней представлен взгляд политика на работу ООН. По мнению Эрдогана, право вето в Совете Безопасности (СБ) должно быть отменено. Он также выступает за расширение полномочий Генассамблеи, сокращение компетенций Совбеза и избрание от Генассамблеи 20 постоянных членов СБ вместо пяти.

Есть что обсудить

Турецким политикам действительно есть что обсудить в американскими коллегами. По-прежнему неизвестной остается судьба аэропорта им. Хамида Карзая в Кабуле. Анкара предлагала взять на себя обеспечение безопасности воздушной гавани после вывода войск НАТО, но представители радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) неоднократно заявляли, что не примут никакого иностранного военного присутствия в Афганистане после 31 августа.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 7 сентября, что Анкара работает с Соединенными Штатами и Катаром над возобновлением работы кабульского аэропорта. Коммерческие авиакомпании отказываются пользоваться воздушной гаванью без гарантии безопасности. До сих пор только национальный перевозчик Пакистана возобновил регулярное сообщение с афганской столицей.

International flights to Kabul airport may not restart unless the Taliban agrees to allow international security firms to operate inside the terminal building https://t.co/IJIcO3lNbk — Bloomberg Middle East (@middleeast) September 7, 2021

Однако, помимо возможного сотрудничества по вопросам Афганистана, между Турцией и США сохраняется ряд разногласий по ряду принципиальных вопросов. Во-первых, Вашингтон крайне негативно относится к покупке Анкарой российских ЗРК С-400. Предыдущая американская администрация исключила Турцию из совместной программы производства истребителей F-35 в июле 2019 года и ввела ограничительные меры в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) в декабре 2020 года.

Тем не менее Эрдоган выразил уверенность в покупке Турцией второго полка С-400.

«Насчет покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности», — сообщил он журналистам 29 августа.

Turkey has no hesitation about buying more S-400 missiles, Erdoğan says https://t.co/bvKui3WQh4 — Mutlu Civiroglu (@mutludc) August 30, 2021

Во-вторых, поддержка Вашингтоном курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (СДС) вызывает серьезное недовольство у Анкары — в Турции считают, что эта группировка аффилирована с запрещенной в республике «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

В-третьих, Анкара уже длительное время добивается экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган считает организатором путча 2016 года. Движение гюленистов (FETÖ) также приравнивается в стране к террористической организации.

В-четвертых, в Турции крайне болезненно восприняли заявление президента США Джо Байдена о признании геноциде армян в Османской империи. Ранее ни один американский лидер не использовал термин «геноцид» применительно к массовым убийствам и депортации армянского населения в начале XX века. МИД ближневосточной страны крайне резко отреагировал на такой шаг Белого дома.

Even Biden’s Handlers’ Recognition of Armenian Genocide Plays Into Iran’s Hands https://t.co/rPo7N1NIZQ pic.twitter.com/YcySfnOmLU — Robert Spencer روبرت سبنسر रॉबर्ट स्पेंसर ???????? (@jihadwatchRS) May 1, 2021

Также в 2019 году Министерство юстиции США обвинило турецкий государственный банк Halkbank в нарушении американских санкций против Ирана, мошенничестве и отмывании средств. По версии Вашингтона, финансовый институт в период с 2012 года по 2016 годы содействовал Тегерану в получении доступа к финансовой системе Штатов. Банк также помогал властям Исламской республики получать прибыль от продажи нефти и газа и приобретать золото.

При этом, согласно исковому заявлению, турецкие и иранские официальные лица были осведомлены о таких действиях. Halkbank отвергает все предъявленные обвинения.

Turkey’s state-owned Halkbank pleaded not guilty to U.S. charges that the bank helped Iran evade sanctions https://t.co/Nh3m08r68P — Bloomberg (@business) March 31, 2020

1 Организация запрещена на территории РФ.