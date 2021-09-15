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Корабли Северного флота уничтожили десант условного противника в Баренцевом море
Армия
Корабли Северного флота уничтожили десант условного противника в Баренцевом море
facebook.com  /  Минобороны РФ

Североморск, 15 сентября. Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» провели уничтожение морского десанта условного противника на учениях в Баренцевом море.

Сообщается, что маневры проходили в рамках учений по защите арктической островной зоны и морского побережья России, передает телеканал «Звезда». Боевые расчеты кораблей выполнили стрельбы с помощью ракетных комплексов «Гранит» и «Вулкан» по мишеням, имитирующим «вражеский» десант.

Отмечается, что корабли смогли успешно поразить все цели. После завершения стрельбы силы Севфлота свернулись и отправились к пунктам постоянного базирования на Кольском полуострове.

В учениях было задействовано 8000 военнослужащих, порядка 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе 40 танков, 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, 120 воздушных судов, а также до полусотни кораблей. Маневры осуществлялись на полигонах Мурманской области и акваториях Баренцева, Карского морей, а также моря Лаптевых.

Ранее обозреватели Daily Express сообщали, что США ответили ракетными испытаниями на арктические маневры России. Также бойцы спецназа Северного флота провели учения в Красноярском крае, передает RT.

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учения северный флот баренцево море маршал устинов
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