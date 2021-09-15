Политолог Грессель указал на недовольство Байдена результатами реформ на Украине

Берлин, 15 сентября. Эксперт Евросовета по международным отношениям Густав Грессель назвал причину нежелания американского лидера Джо Байдена встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политолог указал на недовольство Байдена результатами реформ на Украине. Из-за этого американский лидер оттягивал первую встречу с Зеленским.

В частности, главу Белого дома разочаровали итоги по «борьбе с украинскими олигархами». По словам Гресселя, Зеленский лишь незначительно изменил работу органов исполнительной власти, хотя должен был провести институциональные преобразования в судебной системе и правоохранительных органах.

Кроме того, проведение реформы «коррумпированной компании "Нафтогаз"» было основным требованием США и МВФ. Это позволило бы помешать работе газопровода «Северный поток — 2». В результате киевские власти сменили гендиректора компании. Руководителем стал бывший исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко. Однако такое решение лишь ухудшило ситуацию. Все члены наблюдательного совета «Нафтогаза» добровольно ушли в отставку.

Переговоры Байдена и Зеленского все же состоялись. Во время беседы американский лидер даже пообещал оказывать поддержку Киеву в различных сферах. В свою очередь украинский лидер презентовал «план трансформации» государства. Журналисты попытались узнать поподробнее об этой инициативе, но в офисе президента сообщили, что у них нет материалов этого проекта.