Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 16:24
16:22
Общество
Шугалей: Прецедент Франчетти может вызвать шквал арестов россиян по всему миру
16:21
Весь мир
В Аргентине заявили о рекордно низком уровне инфляции
16:17
Происшествия
Блогер Mellstroy оказался в центре скандала из-за разбитых прокатных машин
16:15
Политика
Шойгу и Лавров начали переговоры с президентом Таджикистана в Душанбе
16:12
Политика
В МИД РФ отметили информационные атаки Запада перед выборами в Госдуму
16:09
Общество
Школьники Мордовии делают страну чище
16:07
Армия
Адмирал Моисеев подвел предварительные итоги учений Северного флота в Арктике
16:07
Весь мир
Мигранты устроили голодовку в Мексике и требуют прохода в США
16:06
Общество
Сургут вошел в топ-10 самых быстрорастущих городов Европы
16:06
Армия
Разведывательные корабли западных стран следят за учениями ВС РФ в Арктике
Все новости
ЛДПР

Политолог Грессель указал на недовольство Байдена результатами реформ на Украине
Политика
Политолог Грессель указал на недовольство Байдена результатами реформ на Украине
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Берлин, 15 сентября. Эксперт Евросовета по международным отношениям Густав Грессель назвал причину нежелания американского лидера Джо Байдена встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политолог указал на недовольство Байдена результатами реформ на Украине. Из-за этого американский лидер оттягивал первую встречу с Зеленским.

В частности, главу Белого дома разочаровали итоги по «борьбе с украинскими олигархами». По словам Гресселя, Зеленский лишь незначительно изменил работу органов исполнительной власти, хотя должен был провести институциональные преобразования в судебной системе и правоохранительных органах.

Кроме того, проведение реформы «коррумпированной компании "Нафтогаз"» было основным требованием США и МВФ. Это позволило бы помешать работе газопровода «Северный поток — 2». В результате киевские власти сменили гендиректора компании. Руководителем стал бывший исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко. Однако такое решение лишь ухудшило ситуацию. Все члены наблюдательного совета «Нафтогаза» добровольно ушли в отставку.

Переговоры Байдена и Зеленского все же состоялись. Во время беседы американский лидер даже пообещал оказывать поддержку Киеву в различных сферах. В свою очередь украинский лидер презентовал «план трансформации» государства. Журналисты попытались узнать поподробнее об этой инициативе, но в офисе президента сообщили, что у них нет материалов этого проекта.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Грессель указал на недовольство Байдена результатами реформ на Украине
украина зеленский байден реформы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru