Киев, 15 сентября. Канадские военные оказали помощь Национальной гвардии Украины в виде передачи оборудования стоимостью 4,5 миллиона гривен.

Сообщается, что власти Киева запросили у своих союзников и партнеров на Западе предоставление помощи украинским силовым структурам. В результате обращения Министерство обороны Канады передало Нацгвардии учебное оборудование, стоимость которого оценивается в 4,5 млн гривен. Отмечается, что оно было передано в рамках программы UNIFIER, подразумевающей подготовку Вооруженных сил Украины канадскими инструкторами.

Канадцы «подарили» украинским силовикам учебные материалы для подготовки медиков. В частности, были переданы манекены, реалистичные муляжи ранений, а также носилки и другие материалы.

Ранее сообщалось, что ФСБ установила связь спецслужб Украины с фигурантами дела о диверсии на газопроводе в Крыму. Отмечается, что операция была санкционирована начальником Главного управления разведки украинского военного ведомства Кириллом Будановым, передает RT.