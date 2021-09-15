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Кабмин РФ утвердил выплаты для МСП из-за приостановки деятельности в пандемию

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 14:48
Экономика
Кабмин РФ утвердил выплаты для МСП из-за приостановки деятельности в пандемию
wikipedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 15 сентября. Малое и среднее предпринимательство (МСП) сможет получить компенсацию из-за приостановки работы на фоне ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Соответствующие правила грантовой помощи утвердил председатель Правительства России Михаил Мишустин. Мера поддержки будет действовать в городах, где с 1 августа текущего года вводился запрет на деятельность предприятий из-за распространения COVID-19. Компенсация распространяется не только на организации из реестра МСП, но и реестра НКО.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявку через личный кабинет налогоплательщика. Размер гранта за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда, передает телеканал «Санкт-Петербург». Если ограничительные меры будут продлены, в таком случае предусмотрена возможность увеличения финансовой поддержки до уровня МРОТ.

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кабмин мишустин компенсация мсп коронавирус
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