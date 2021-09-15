Шугалей: Прецедент Франчетти может вызвать шквал арестов россиян по всему миру

Россиянина Александра Франчетти, задержанного в пражском аэропорту по международному ордеру Украины 12 сентября, суд Чехии отправил в камеру предварительного заключения. Киев считает россиянина одним из активистов Крымской весны, однако официального заявления, что конкретно инкриминируют Франчетти, еще не было. Экстрадиция гражданина России на территорию Украины не сулит ему ничего хорошего, скорее наоборот — в этом случае его здоровье и жизнь окажутся под угрозой. Могут ли правозащитники как-то повлиять на решение чешского суда, чтобы уберечь россиянина от расправы? Почему некоторым странам позволительно буквально похищать граждан России с территорий третьих государств? Как остановить эту охоту? На эти и другие вопросы ответил социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Александр Франчетти, конечно, не первый россиянин, которого задержали за рубежом. Как помним, в застенках американских тюрем до сих пор находятся гражданский летчик Константина Ярошенко, предприниматели Виктор Бут и Роман Селезнев, а также предприниматель Владислав Клюшин, арестованный по запросу США в Швейцарии. Но если все эти люди стали жертвами американских атак, то Франчетти задержали по запросу Украины. Получается, что Киев пошел уже проторенным американцами путем. Этот случай рискует стать прецедентом для последующих задержаний россиян в третьих странах, если РФ не даст жесткий ответ, уверен социолог Максим Шугалей.

«Я считаю, что Россия должна принять некую процедуру и выработать алгоритм ответных действий. Причем как в отношении той страны, которая наших граждан «запрашивает» по всему миру, так и в отношении стран, которые задерживают наших граждан и экстрадируют их. Такого алгоритма на данный момент нет. Механизм должен быть выработан, чтобы МИД четко и быстро реагировал в таких ситуациях. Мы не должны позволять такого обращения с нашими гражданами. Это — вопиющий случай, тем более человек не знал о том, что его ищут. Никто не мешал той же самой Украине предъявить претензии, когда он находился на российской территории. Идут мстительные низкие действия — просто похищение нашего гражданина и выдача его в ту страну, где ему, безусловно, угрожает не просто тюрьма, но может [угрожать] и смерть. Ведь произойти может все что угодно», — прокомментировал глава Фонда защиты национальных ценностей.

По его словам, друзья Александра Франчетти уже связались с представителями ФЗНЦ, которые постараются сделать все возможное, чтобы не допустить экстрадиции россиянина на Украину. Реакция на задержания россиян должна быть адекватно зеркальной и очень быстрой, чтобы у других стран не возникало соблазна заниматься подобными действиями, подчеркнул Шугалей. Однако «зеркалить», используя Интерпол, вряд ли удастся, по мнению социолога, это «не совсем свободная организация». Поэтому необходимо разрабатывать собственный комплекс ответных мер, а задержанного россиянина необходимо срочно спасать. Иначе прецедент Франчетти может вызвать шквал арестов россиян по всему миру.

Невские Новости /

«Если мы дадим возможность вывезти этого гражданина на Украину, где его за что-то осудят, а потом будут содержать в ужасных условиях и издеваться, это может стать плохим прецедентом. Если сейчас Россия никак не ответит, то это вызовет шквал последующих задержаний россиян. Ответ должен быть адекватным не только по отношению к Украине, но и к Чехии, а также к лицам, которые участвовали в этом задержании, — сказал Шугалей. — Некие граждане Чехии, занимающие посты, взяли и задержали гражданина России. У них есть конкретные фамилии и имена. Вот эти фамилии и нужно подавать в розыск. По сути, необходимо квалифицировать эти действия как похищение гражданина РФ, потому что наше национальное право, которое выше международного, он не нарушал, доказательств никаких нет — значит, против него были сделаны противоправные действия. А люди, которые причастны к задержанию, к каким бы странам и должностям они ни относились, должны быть переданы в розыск. И, где бы они ни находились, мы должны добиваться того, чтобы они ответили за свои действия».

Фактически наступает мир, где любой россиянин, отправляющийся за рубеж на отдых, в командировку или просто навестить родственников, может оказаться под ударом. Как сказал Шугалей, отсутствие надежной защиты граждан от ареста в третьих странах и передаче их «заказчикам» может дать старт опасной тенденции, когда россиян начнут захватывать на территории собственной страны, считает глава ФЗНЦ.