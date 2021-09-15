«Сложно состыковать графики»: Бузова назвала причину переноса ее спектаклей во МХАТе

Москва, 15 сентября. Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала перенос даты постановки с ее участием на сцене МХАТ имени Горького. Звезда опровергла связь этого решения с критикой спектакля.

Репертуар театра МХАТ столкнулся с изменениями в начале театрального сезона. Так, руководство приняло решение о переносе спектакля «Чудесный грузин», в котором одну из главных ролей исполнила телеведущая Ольга Бузова. Так, постановка должна была стартовать в сентябре, однако теперь зрители смогут увидеть ее лишь в ноябре. При этом точная дата неизвестна.

Бузова уверена, что решение руководства не связано с критикой, которая обрушилась на скандальную постановку. Артистка назвала причину переноса спектакля в беседе с РИА Новости.

«Даты зависят от расписания актеров, нам, действительно, сложно состыковать графики, а постановка очень масштабная. Более 40 актеров, декорации в три этажа — это все нужно собрать и свести графики такого большого количества людей», — объяснила артистка.

По словам Бузовой, именно плотный график звезды объясняет большое количество приглашенных артистов, которые задействованы в постановке. Телеведущая также призвала прессу не распространять недостоверную информацию.

Недавно Бузова готовилась дать концерты в Череповце и Вологде. Однако организаторам пришлось отменить выступления, так как местные жители купили слишком мало билетов.