На лицо ужасные, добрые внутри: нидерландские ученые воссоздали внешность неандертальца

Шишка над правым глазом, крепкое телосложение, мясное питание — таким был неандерталец Крейн, который жил на Земле более 50 000 лет назад. С помощью современных технологий его внешность удалось повторить нидерландским ученым.

Основой для создания образа древнего человека стал фрагмент черепа, найденный палеонтологом-любителем Люком Антонисом в начале 2000-х годов. Более десяти лет он был выставлен в Национальном музее древностей в городе Лейден.

Открытию дали имя Крейн. Однако долгое время его точная внешность была неизвестна. Узнать истинное лицо неандертальца помогли местные художники-палеоантропологи Андри и Альфонс Кеннис.

Во время создания Крейна творцы опирались не на воображение, а на достоверные источники. Они исследовали окаменелости, которые достали из Северного моря, и изучили последние научные работы на эту тему.

В результате оказалось, что над правым глазом у неандертальца была доброкачественная опухоль. Ранее подобное у представителей вида не наблюдалось. Также исследование показало, что основным рационом древнего человека было мясо.

Однако изображение Крейна не вызвало симпатии со стороны пользователей Сети. Неандертальца сравнили со спортсменом и политиком Николаем Валуевым, блогером Олегом Монголом и персонажем фильма «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым. А некоторые комментаторы и вовсе усомнились в достоверности открытия нидерландских ученых.