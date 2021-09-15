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На лицо ужасные, добрые внутри: нидерландские ученые воссоздали внешность неандертальца
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Шишка над правым глазом, крепкое телосложение, мясное питание — таким был неандерталец Крейн, который жил на Земле более 50 000 лет назад. С помощью современных технологий его внешность удалось повторить нидерландским ученым.

Основой для создания образа древнего человека стал фрагмент черепа, найденный палеонтологом-любителем Люком Антонисом в начале 2000-х годов. Более десяти лет он был выставлен в Национальном музее древностей в городе Лейден.

Открытию дали имя Крейн. Однако долгое время его точная внешность была неизвестна. Узнать истинное лицо неандертальца помогли местные художники-палеоантропологи Андри и Альфонс Кеннис.

Во время создания Крейна творцы опирались не на воображение, а на достоверные источники. Они исследовали окаменелости, которые достали из Северного моря, и изучили последние научные работы на эту тему. 

В результате оказалось, что над правым глазом у неандертальца была доброкачественная опухоль. Ранее подобное у представителей вида не наблюдалось. Также исследование показало, что основным рационом древнего человека было мясо.

Однако изображение Крейна не вызвало симпатии со стороны пользователей Сети. Неандертальца сравнили со спортсменом и политиком Николаем Валуевым, блогером Олегом Монголом и персонажем фильма «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым. А некоторые комментаторы и вовсе усомнились в достоверности открытия нидерландских ученых.

«Никого не смущает тот факт, что они «восстановили» полностью голову и лицо, по маленькому фрагменту черепа? Против реконструкции ничего не имею. Но когда такое происходит, больше походит на мошенничество. Найдут полный череп, хотя бы с лицевой частью, тогда и будут говорить о реконструкции», — возмущается пользователь Сети.

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