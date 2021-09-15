Россия нарастила экспорт продукции сельского хозяйства на 18%

Москва, 15 сентября. Суммарный объем поставок товаров агропромышленного комплекса подсчитали в Минсельхозе РФ.

Россия продала сельскохозяйственной продукции на сумму в 21,74 миллиарда долларов, что на 18% выше, чем в 2020 году. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса при Министерстве сельского хозяйства РФ.

Главным покупателем является Турция, на государство приходится 12% поставок из РФ. Второе и третье место занимает Евросоюз и Китай соответственно. Также импортерами отечественных продуктов являются Украина, Южная корея и Саудовская Аравия.

Наибольший прирост экспорта пришелся на мясную и молочную промышленность: зарубежные покупатели приобрели на 27,4% больше, чем в 2020 году. Зерна РФ поставила на 13,6% больше, чем в прошлом году. Также вырос экспорт морепродуктов — на 9,1%.

Российские фермеры должны получить государственную поддержку, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Он отметил успех отрасли, однако призвал поддерживать мелких предпринимателей на селе.