Правозащитник Ионов раскритиковал «борьбу с полицейской жестокостью» в США

Вашингтон, 15 сентября. Сотрудникам правоохранительных органов США отныне запрещено использовать любые удушающие приемы во время задержания подозреваемых. Об этом заявило Министерство юстиции Соединенных Штатов.

Также, согласно решению министерства, для полиции, ФБР и других федеральных служб будет серьезно ограничена возможность проведения так называемых «ордеров без стука» — операций, при которых правоохранители врываются в помещение без предварительного уведомления находящихся внутри людей о своем намерении провести обыск.

«Введенные ограничения на использование «удушающих захватов» и «ордеров без стука» в сочетании с нашим недавним расширением использования федеральными агентами Министерства юстиции нательных камер, являются важными шагами, которые департамент предпринимает для повышения безопасности и подотчетности правоохранительных органов», — говорится в официальном заявлении Минюста.

Отныне любые удушающие приемы будут относиться к летальным средствам воздействия, и разрешены к применению только в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью сотрудников федеральных служб или третьих лиц.

Решение офиса Генерального прокурора стало ответом на многочисленные требования о реформе полиции, которые особенно активно зазвучали после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которая произошла в мае 2020 года во время его задержания полицией Миннеаполиса.

Смерть Флойда спровоцировала массовые акции протеста во многих городах страны, организаторами которых стали сторонники движения Black lives matter, вынудив власти пойти на ряд уступок. Особенно в вопросах раздачи обещаний протестующим выделялась команда Джо Байдена, который поспешил воспользоваться протестами для продвижения собственной предвыборной кампании, раскритиковав администрацию тогдашнего президента Дональда Трампа за бездействие в отношении жестокости полиции.

Нынешнее решение Минюста стало, таким образом, выполнением одного из предвыборных обещаний команды Байдена. Тем не менее, многим понятно, что принятых мер явно недостаточно для эффективной борьбы с полицейским насилием, которое процветает в США.

vk.com / Александр Ионов

Своим мнением о попытках администрации Байдена снизить уровень гражданской напряженности, связанной с перезревшей необходимостью реформирования полиции и об эффективности этих попыток с международной редакцией ФАН поделился российский правозащитник Александр Ионов.

«Если бы администрация Байдена реально хотела сделать что-то положительное в части динамики по соблюдению прав граждан — не только афроамериканцев, но и других этнических групп, то, безусловно, они сделали бы федеральный проект закона об общественном контроле над полицией, который позволил бы сократить применение избыточной физической силы к задержанным и арестованным».

Правозащитник считает, что запрет на удушающие приемы стал своеобразным громоотводом для активистов, которые требуют от Байдена выполнения тех обещаний, которые его команда раздавала в ходе предвыборной кампании.

«То, что Минюст такие документы принимает — это часть предвыборных обещаний Байдена, которые заключались в разработке двух основополагающих законов, которые поддерживаются организациями левого толка. Это закон о миграции и закон о запрете применения избыточного насилия со стороны полиции — ежегодно от рук полицейских в США гибнет от двух до двух с половиной тысяч человек. То, что происходит сейчас — это жалкие попытки. На вопрос об удушающих приемах обратили внимание только из-за фразы «I can't breathe» — «я не могу дышать», которая была на многих плакатах активистов BLM. Но большинство жертв полиции погибает от огнестрельных ранений».

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По мнению его мнению, запрет Минюста не окажет существенного влияния на количество смертей от рук полицейских, так как он никоим образом не затронул вопрос об использовании сотрудниками правоохранительных органов табельного оружия.

«В основе практики задержания, которую используют сотрудники полиции практически всех штатов США лежит навык использования оружия. Оружие достается в любом случае — в Америке это первое действие. При этом у каждого полицейского есть арсенал спецсредств, который применяется к невооруженным подозреваемым — это баллончики со слезоточивым газом и электрошокеры дистанционного применения, так называемые тазеры. На сегодняшний день, несмотря на протесты и какие-то законодательные решения, сотрудники полиции все равно первым делом применяют огнестрельное оружие. Возможно, полицейские сочтут этот запрет как возможность более часто применять огнестрел».

Правозащитник убежден, что радикально изменить ситуацию сможет только изменение законодательства, которое ужесточит ответственность сотрудников полиции за неправомерное использование оружия.