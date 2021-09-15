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Разработки российских конструкторов помогли Индии с созданием стелс-самолетов
Армия
Разработки российских конструкторов помогли Индии с созданием стелс-самолетов
flickr.com  /  _Allen_

Нью-Дели, 15 сентября. Индийские авиастроители смогли ускорить работу над собственными стелс-самолетами благодаря российским технологиям, заявил вице-маршал ВВС Индии Н. Тивари.

Выступая на мероприятии Центра исследований военно-воздушных сил, он высоко оценил российские системы автопилотирования, которые позволяют пилотам вернуть самолет в горизонтальное положение нажатием одной кнопки. По словам Тивари, подобных систем очень не хватает самолетам западного производства.

Такую функцию уже применили при разработке индийских самолетов Tejas. Высокопоставленный военный отметил, что данный проект вобрал все лучшее, что можно увидеть в российских боевых машинах.

Истребитель Tejas Mark II производится в качестве замены для МиГ-21. Изначально индийцы планировали работать над проектом вместе с российскими инженерами, но позднее отказались от идеи. Как ожидается, первый полет Tejas Mark II состоится в 2023 году, а серийное производство начнется спустя еще три года.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия завершают переговоры о совместном производстве автоматов АК-203. Также страны обсуждают модернизацию танков Т-90С «Бхишма», пишет RT.

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россия индия ввс индии
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