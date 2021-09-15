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ЛДПР

Издательство Bubble объявило о поиске нового героя для вселенной комиксов «Майор Гром»
Общество
Издательство Bubble объявило о поиске нового героя для вселенной комиксов «Майор Гром»
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»  /  Prt Scr

Москва, 15 сентября. Представители издательства Bubble ищут человека, который смог бы стать прототипом потенциального героя или антагониста, который войдет в комикс-вселенную «Майор Гром».

Комикс-вселенная «Майор Гром» может пополниться новым героем. Представители издательства Bubble опубликовали объявление, в котором сообщили, что ищут человека, чей типаж может лечь в основу будущего персонажа. В качестве характеристик указаны фактурная внешность, интересная биография и работа «синим воротничком». При этом пол и место проживания указаны как не имеющие значения. Вакансия появилась в соцсети «ВКонтакте».

Будущий персонаж может стать как протагонистом, так и антагонистом. Судя по описанию, издатели намекают, что героем комиксов про майора Игоря Грома может стать самый обыкновенный человек. Однако представители Bubble не исключают возможность появления у персонажа сверхспособностей. Кроме того, неизвестно, войдет ли он в ранг героев первого плана или будет появляться эпизодически.

С 30 сентября в кинотеатрах стартует премьера супергеройского блокбастера «Веном-2». Режиссер Энди Серкис сообщил, что считает неизбежным кроссовер симбиота с Человеком-пауком киновселенной Marvel.

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издание комиксы майор гром
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