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Свыше 2,6 млн россиян проголосуют онлайн на выборах в Госдуму

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 14:33
Политика
Свыше 2,6 млн россиян проголосуют онлайн на выборах в Госдуму
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 15 сентября. Более 2,6 миллиона избирателей отдадут свои голоса на предстоящих выборах в онлайн-режиме, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

По ее словам, граждане, подавшие заявление об участии в дистанционном электронном голосовании, будут исключены из списков на своих традиционных выборных участках.

«И включены в список тех, кто будет голосовать дистанционно», — резюмировала она.

Ранее стало известно, что Памфилова исключила «двойное» голосование на выборах в Госдуму. Глава ЦИК подчеркнула, что система дистанционного электронного голосования не позволяет повторно отдать свой голос.

Стоит отметить, что думские выборы пройдут в России с 17 до 19 сентября. Новый созыв избирается на пять лет.

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