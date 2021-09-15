«Больше вреда, чем пользы»: в OCCRP объяснили причину закрытия организации в России

Москва, 15 сентября. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявил о закрытии на территории России. Сооснователь организации Дрю Салливан объяснил причины такого решения.

OCCRP сотрудничал с большим количеством российских СМИ, впоследствии включенных в реестр иностранных агентов. По признанию Салливана, если Центр продолжит работу, он будет приносить российским журналистам гораздо «больше вреда, чем пользы». Условия работы для СМИ-иноагентов сооснователь организации назвал невозможными.

«За последний месяц большинство российских партнеров OCCRP внесли в список иностранных агентов или нежелательных организаций. Получившие такой статус СМИ должны соблюдать жесткие требования, которые мешают работать. Многие вынуждены закрыться», — признался Салливан.

На антироссийскую деятельность OCCRP неоднократно обращали внимание журналисты Федерального агентства новостей (ФАН). Как удалось выяснить аналитикам агентства, руководство Центра тесно связано с рядом нежелательных организаций, а публикуемые под его эгидой материалы зачастую полностью отвечают интересам Белого дома и направлены на «неугодные» государства, включая Россию. По совокупности предоставленных доказательств ФАН отправил в Генпрокуратуру запрос с призывом признать OCCRP нежелательной организацией.