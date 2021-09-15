На Кубани задержали адвоката, который пять лет назад украл банкомат

Крым, 15 сентября. Крымские следователи задержали члена адвокатской палаты Краснодарского края, который скрывался с 2016 года. Сейчас мужчину обвиняют в краже денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Следствию стало известно, что в начале сентября 2016 года обвиняемый выкрал деньги из банкомата. Для этого он воспользовался помощью двух своих знакомых, предварительно распределив между ними задачи по организации преступления.

«Согласно разработанному плану, один из подельников предоставил свой автомобиль УАЗ, который с целью конспирации перекрасил в другой цвет. Подельники также приобрели газосварочный аппарат и трос, при помощи которого должны были извлечь банкомат из помещения, в котором он располагался», — рассказала ФАН Анна Пушкина, помощник руководителя СКР по Краснодарскому краю.

Вечером 18 сентября 2016 года сообщники прибыли на место преступления (к помещению, где находился банкомат). При помощи металлического троса, который они прикрепили к автомобилю, мужчины извлекли банкомат с 2,2 млн рублей и погрузили в машину.

Затем обвиняемый и его подельники скрылись. Двое соучастников были задержаны оперативно, а «главаря банды» объявили в федеральный розыск.

«Благодаря грамотно проведенным следователем СКР по краю следственным действиям при оперативной поддержке сотрудников УФСБ России по краю, 13 сентября 2021 года место нахождения обвиняемого было установлено оперативными сотрудниками, он был задержан», — добавили в СКР по региону.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается. В СКР отметили, что подельники обвиняемого уже понесли наказание и даже отбыли его, так как суд приговорил их к трем годам колонии общего режима.

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