В «Нафтогазе» заявили о готовности Украины продлить контракт с «Газпромом»

Киев, 15 сентября. Украинские власти готовы продлить транзитный контракт с «Газпромом», заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией.

Подписание контракта на транзит с РФ, отметил Витренко, не является гарантией сохранения Украиной статуса страны-транзитера. Для этого потребуются соглашения с европейскими энергетическими компаниями.

«Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен», — добавил Витренко.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что Киев может оптимизировать свою газотранспортную систему для внутреннего рынка. Изменения ГТС, по его словам, могут обернуться для Евросоюза дефицитом газа в некоторых странах.