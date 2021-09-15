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Боевики в Аль-Музейрибе на западе провинции Деръа начали сдавать оружие
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Боевики в Аль-Музейрибе на западе провинции Деръа начали сдавать оружие
Весь мир
Боевики в Аль-Музейрибе на западе провинции Деръа начали сдавать оружие
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Деръа, 15 сентября. Представители Сирийской Арабской Армии (САА) и российской военной полиции начали работу по урегулированию статуса членов местных вооруженных формирований в городе Аль-Музейриб на западе провинции Деръа.

Согласно условиям соглашения, ранее достигнутого правительственными силами и местной «оппозицией» при посредничестве специалистов из РФ, те боевики, которые хотят остаться на территории региона и не имеют за плечами серьезных преступлений, должны сдать оружие. Кроме того, им необходимо пройти специальную процедуру регистрации в правительственной комиссии. С раннего утра 15 сентября в здание местного городского совета начали прибывать десятки членов вооруженных группировок, желающих урегулировать свой статус.

Как сообщает новостное агентство SANA, жители Аль-Музейриба с радостью восприняли прибытие военнослужащих САА и российской военной полиции в населенный пункт. По мнению местных, усилия силовиков способствуют укреплению стабильности и безопасности в городе. Граждане также выразили надежду на то, что они помогут восстановить спокойствие на всей территории провинции.

Накануне аналогичные мероприятия прошли в городе Аль-Ядуда к северо-западу от административного центра Деръа.

Боевики в Аль-Музейрибе на западе провинции Деръа начали сдавать оружие
Федеральное агентство новостей  / 

Ситуация в провинции обострилась в конце июля, когда вооруженные формирования в столице Деръа вступили в конфронтацию с правительственными силами и провели серию атак на позиции САА. Сами боевики назвали свои действия ответом на кампанию сирийских войск по улучшению криминогенной обстановки в регионе: в ее рамках силовики провели аресты лиц, причастных к похищениям и убийствам мирных жителей.

Члены вооруженных группировок захватили район Деръа аль-Балад, после чего к столице Деръа начали стягиваться подкрепления САА, которым удалось взять боевиков в кольцо. Затем между сторонами начались переговоры при посредничестве Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ, в рамках этого процесса было достигнуто мирное соглашение. Наиболее агрессивные боевики неоднократно пытались сорвать перемирие, однако в конечном итоге обстановку в регионе удалось стабилизировать.

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сирия деръа
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