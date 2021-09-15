Правозащитники обеспокоены положением марокканских мигрантов в Ливии

Женева, 15 сентября. Организация Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Euro-Med HRM) заявила, что сотни беженцев из Марокко удерживаются в Ливии в течение нескольких месяцев без юридических оснований и в бесчеловечных условиях.

Правозащитники получили информацию о том, что арестованные марокканцы распределены по нескольким учреждениям содержания под стражей на западе страны. Среди них — центр Ад-Дарадж, находящийся недалеко от Гадамеса, и тюрьмы Айн Зара и Гут аш-Шааль в Триполи.

В заявлении Euro-Med HRM указано, что мигранты страдают от тяжелых условий и недоступности медицинской помощи. Среди лиц, содержащихся в Ад-Дарадж, присутствуют инфицированные коронавирусом.

Администрация тюрем пренебрегает оказанием необходимых услуг задержанным и препятствует посещению врачей. Кроме того, узникам предоставляют очень ограниченное количество еды. Отсутствие чистой питьевой воды и антисанитария способствуют широкомасштабному распространению инфекционных заболеваний.

Организация Euro-Med HRM призвала Триполи освободить находящихся под стражей граждан королевства. Она потребовала прекратить нарушение их прав, предоставить помощь и обеспечить меры безопасности.

Правозащитники собрали свидетельские показания более 80 семей мигрантов и выяснили, что большинство задержанных пересекли марокканскую границу в городе Уджда. Далее через Алжир по суше они добирались до Ливии, где начиналось их морское путешествие к итальянскому побережью при координации и помощи контрабандистов.

Путь в Евросоюз завершался в Средиземном море. Сотрудники Береговой охраны Ливии отправляли «спасенных» беженцев в вышеупомянутые центры содержания под стражей.

Федеральное агентство новостей / Игорь Петрашевич

Семьи мигрантов за последние несколько месяцев организовали пять митингов перед штаб-квартирой МИД в Рабате. Они потребовали от властей вмешательства в дело освобождения их близких.

В начале сентября источник во внешнеполитическом ведомстве королевства подтвердил, что обе страны работают над возвращением 195 марокканцев, задержанных в Ливии. Координация ведется на самом высоком уровне.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей рассказывала о зверствах в тюрьмах на западе североафриканского государства. Мигранты подвергаются издевательствам и насилию со стороны надзирателей.