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Путин предложил Совбезу обсудить участие России в международных организациях

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 14:40
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить участие России в международных организациях
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 сентября. Необходимо изучить вопрос работы России в международных организациях, заявил президент Владимир Путин. Он выступил перед членами Совбеза РФ.

Глава государства предложил Совбезу обсудить участие Москвы в таких структурах на фоне событий в Афганистане. Путин выступил на оперативном заседании Совета безопасности России.

Участие страны в некоторых международных организациях представляет особый интерес. Это связано с основными направлениями внешней политики России и с вопросами безопасности, пояснил президент.

Ранее российский лидер обсудил ситуацию в Афганистане с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обменялись мнениями по телефону.

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