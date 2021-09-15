Путин предложил Совбезу обсудить участие России в международных организациях

Москва, 15 сентября. Необходимо изучить вопрос работы России в международных организациях, заявил президент Владимир Путин. Он выступил перед членами Совбеза РФ.

Глава государства предложил Совбезу обсудить участие Москвы в таких структурах на фоне событий в Афганистане. Путин выступил на оперативном заседании Совета безопасности России.

Участие страны в некоторых международных организациях представляет особый интерес. Это связано с основными направлениями внешней политики России и с вопросами безопасности, пояснил президент.

Ранее российский лидер обсудил ситуацию в Афганистане с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обменялись мнениями по телефону.