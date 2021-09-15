Блогер Джейк Пол готов провести поединок с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым

Вашингтон, 15 сентября. Известный видеоблогер Джейк Пол заявил, что готов подраться с бывшим чемпионом UFC в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

Американский блогер Джейк Пол заявил, что уважает завершившего карьеру российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова и готов провести с ним поединок. Его слова приводит Sportskeeda.

«Я очень сильно его уважаю, поэтому не стал бы троллить Хабиба. Я бы сказал ему: «Ты лучший, но давай подеремся», — подчеркнул блогер.

На счету Пола четыре победных поединка по правилам бокса. В последнем из них он дрался с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Пол победил раздельным решением судей. Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в MMA и не потерпел ни одного поражения.

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