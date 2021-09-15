Глава ЕК не исключила реформирование Шенгена из-за миграционных угроз

Брюссель, 15 сентября. Евросоюз может реформировать Шенген в целях блокировки миграционных угроз, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

ЕС намерен реформировать Шенген, чтобы предотвратить угрозы из-за беженцев, заявила политик в обращении к европейским лидерам. Урсула фон дер Ляйен напомнила о ситуации в Минске с экстренной посадкой самолета Ryanair, на борту которого находился основатель запрещенного в Белоруссии Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

«Это не единичные события. Подобные инциденты мы видели и на других границах. И мы можем ожидать увидеть такое снова», — отметила глава Еврокомиссии.

В рамках работы по Шенгену ЕК найдет новые способы реагирования на такие инциденты, чтобы обеспечить единство в защите внешних границ, подчеркнула политик. По ее словам, Европа не должна мириться с подобными ситуациями.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обратилась в суд ЕС с требованием ввести санкции в отношении Польши. Причиной для этого стало невыполнение Варшавой временных мер и неполное исполнение решения суда от 15 июля.