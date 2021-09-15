Начальник ОМОН в Тюмени получил четыре года тюрьмы за поединок с новобранцем

Тюмень, 15 сентября. Бывшего командира тюменского ОМОН приговорили к четырем годам колонии общего режима за проведение рукопашного поединка с новобранцем в 2014 году, закончившегося инвалидностью.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в среду, экс-правоохранителя признали виновным в совершении преступления по статье о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, повлекшим тяжкие последствия.

«Суд посчитал необходимым назначить подсудимому наказание, связанное с изоляцией от общества, в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в судебном решении.

Ведомство уточнило, что осужденный, помимо срока в колонии, лишился права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функции представителя власти, на два года.

Напомним, 24 ноября 2014 года бывший командир тюменского ОМОН вступил в спарринг по рукопашному бою с новобранцем, нанеся ему удары ногами и руками по голове и телу. После поединка молодому человеку стало плохо и его госпитализировали. У него диагностировали черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Пострадавший получил первую группу инвалидности.

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