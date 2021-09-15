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Энди Серкис подтвердил возможность появления Венома и Человека-паука на одном экране

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 14:12
Общество
Энди Серкис подтвердил возможность появления Венома и Человека-паука на одном экране
Кадр из фильма «Веном»

Лос-Анджелес, 15 сентября. Известный британский актер и режиссер Энди Серкис подтвердил возможность появления Венома и Человека-паука студии Marvel на одном экране в рамках кроссовера.

Энди Серкис, выступивший режиссером сиквела «Веном» с Томом Харди в главной роли, заявил, что встреча заклятых врагов в одном фильме неизбежна, однако в этом вопросе все зависит от двух факторов: от времени и обстоятельств, передает IGN.

Масла в огонь слухов о возможном кроссовере ранее подлил один из пользователей Сети, «сливший» якобы описание сцены после титров из блокбастера «Веном-2». Согласно этому описанию, герой Харди видит по телевизору Питера Паркера, обвиненного в убийстве Мистерио, после чего сообщает о своей ненависти к нему и облизывает экран.

Студия «Централ Партнершип» ранее представила вниманию зрителей тизер-трейлер спортивной драмы «Чемпион мира», главные роли в которой исполнили Константин Хабенский и Иван Янковский.

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кроссовер человек-паук веном-2
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