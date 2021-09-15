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Лавров: Запад не сможет «повесить» на Россию ответственность за миграционные кризисы
Политика
Лавров: Запад не сможет «повесить» на Россию ответственность за миграционные кризисы
flickr.com  /  МИД России

Москва, 15 сентября. Европа не справляется с бременем нелегальных мигрантов и намерена «повесить» всю ответственность за кризис на другие страны, включая Россию, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Как только в Брюсселе осознали, что самостоятельно справиться с кризисом не в силах, начались попытки призвать все остальные страны к солидарности и ответственности, а то и вовсе откровенно свалить вину за происходящее в Старом свете в том числе и на Москву. Однако, заверил Лавров, Россия не собирается реагировать на провокации и принимать участие в процессах, которые ранее многократно осуждала.

«Когда Евросоюз понял, что это бремя для него слишком тяжёлое, то стал призывать всех остальных разделить бремя ответственности за судьбу этих мигрантов. Мы не собираемся делить бремя ответственности за то, что было не только не поддержано нами, а что было нами осуждено», — заметил дипломат.

Глава международного ведомства припомнил ЕС и странам НАТО, что ситуация с беженцами началась с противоправных операций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Москва открыта к диалогу с Североатлантическим Альянсом, но только в том случае, если он будет содержательным и профессиональным, заметил Лавров.

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