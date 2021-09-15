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Уфолог Уваров предположил, о чем рассказывали наши предки в наскальных рисунках
Общество
Уфолог Уваров предположил, о чем рассказывали наши предки в наскальных рисунках
pixabay.com  /  kellepics

Существует ряд высокоразвитых цивилизаций, чья деятельность направлена на стимуляцию развития перспективных гуманоидных форм жизни. Таким мнением в беседе с ФАН поделился директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Собеседник прокомментировал новость о том, что на Тибетском плато обнаружены древнейшие образцы человеческого наскального искусства. Возраст находки составляет от 226 до 169 тысяч лет до нашей эры.

«Однозначно человек в те времена на Земле уже существовал. Более того, за этим человеком уже велись определенные наблюдения цивилизациями значительно более высокого уровня развития. Есть ряд подобных им, функция которых состоит в стимуляции развития гуманоидных форм на планетах, где жизнь достаточно перспективна», — сообщил эксперт.

Валерий Уваров предположил, что именно могли пытаться запечатлеть наши предки с помощью наскальной живописи.

«На древних изображениях есть элементы, которые очень сильно напоминают антенные устройства, которые, я в этом убежден, применялись для стимулирующего воздействия на сознание людей в далекие времена и вектор их развития», — пояснил собеседник ФАН.

Уфолог Уваров предположил, о чем рассказывали наши предки в наскальных рисунках
pixabay.com  / Eric Simon

В завершение он добавил, что у человечества были не такие уж большие шансы заинтересовать высокоразвитую цивилизацию в плане подобной опеки.

«Надо сказать, что наша Земля не очень перспективна. Дело в том, что она периодически проходит через метеоритный поток, который достаточно часто уничтожал все формы жизни на нашей планете, способные нести зачатки разума. Так, за последние 18 тысяч лет такого рода апокалипсисов у нас было три», — подытожил уфолог.

Ранее Валерий Уваров в беседе с ФАН раскрыл принцип работы древней установки в пирамиде Хеопса. По словам эксперта, одним из важных элементов ее функционирования был специфический энергетический поток из ядра Земли.

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уфолог уваров наскальные рисунки
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