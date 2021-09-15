Sonatrach приступит к разработке нефтяных месторождений в Ливии

Алжир, 15 сентября. Государственная нефтегазовая компания Sonatrach проводит исследования по разработке нефтяных месторождений в Ливии. Об этом сообщил журналистам генеральный директор организации Тауфик Хаккар.

По его словам, компания намерена приступить к геологоразведочным работам. Точной даты возобновления деятельности в бассейне Гадамеса он не указал.

Хаккар добавил, что инвестиции Sonatrach за рубежом в 2020 году оценивались в 2 млн долларов. Они коснулись таких стран, как Ливия, Нигер и Тунис.

В начале мая глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла посетил Алжир, где переговорил с Хаккаром по поводу возобновления деятельности компании в Ливии. Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества, включая разведку, добычу и подготовку кадров.

Ранее Sonatrach вложил более 155 млн долларов в месторождения, расположенные в Гадамесе. Но напряженная ситуация в области безопасности и политическая нестабильность в стране вынудили его в 2014 году оставить объекты.

В начале сентября гендиректор компании сообщил, что в этом году Алжир заработает от 30 до 33 млрд долларов от экспорта. Он отметил улучшение доходов корпорации за последние месяцы.