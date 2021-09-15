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Адвокат Филиппов отреагировал на решение кассационного суда по делу Михаила Ефремова

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 14:00
Общество
Адвокат Филиппов отреагировал на решение кассационного суда по делу Михаила Ефремова
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 15 сентября. Защита актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, построит план дальнейших действий после решения суда не смягчать приговор. Об этом заявил адвокат Роман Филиппов.

Второй кассационный суд Москвы 15 сентября рассмотрел жалобу адвокатов Ефремова на вынесенный ему приговор по делу об аварии и оставил его без изменения. Юристам не удалось добиться уменьшения срока пребывания в колонии.

«Пока без комментариев. Для начала необходимо встретится с Михаилом Олеговичем, чтобы обсудить дальнейшие действия», — уточнил Филиппов в разговоре с ФАН.

По словам адвоката, самочувствие отбывающего срок Ефремова удовлетворительное.

«В августе были осложнения, а сейчас, вроде, получше. У него аллергия, трудно дышать. Цветение, период уборки. Сейчас, вроде, все уборки закончились – стало получше», — объяснил он.

Ефремов попал в ДТП в июне 2020 года. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, после чего его авто выехало на встречную полосу и врезалось в фургон. Водитель машины скончался. Артиста приговорили к 7,5 года колонии общего режима.

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