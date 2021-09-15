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Шесть привычек, которые пагубно влияют на осанку
Общество
Шесть привычек, которые пагубно влияют на осанку
pixabay.com  / 

Центральная нервная система точно знает, что нам нужно. Вертикальное положение тела и прямохождение — основные потребности организма. С точки зрения центральной нервной системы положение тела и его баланс в пространстве воспринимается именно осанкой.

Именно из-за нарушений осанки мы можем угадать возраст человека, наличие у него каких-либо травм или заболеваний. Осанка отражает наше психологическое состояние и может продемонстрировать наш эмоциональный статус.

О том, что именно приводит к негативным изменениям в положении спины, как это влияет на здоровье и как этого избежать, Marie Claire рассказала фитнес-тренер, терапевт и автор курса «Королевская осанка» Наталья Новикова.

Во-первых, осанка напрямую зависит от работы мышц, соосного строения костей, которые являются каркасом нашей осанки, а мышцы — рычаги, которые двигают нашими конечностями, как нитками у марионеток. В системе организма все взаимосвязано.

Каковы же главные враги осанки и как с ними быть?

Сидячий образ жизни

Природа создала наше тело так, чтобы оно могло двигаться во всех плоскостях. Вперед-назад (или сагиттально), фронтально (справа-налево) и горизонтально (относительно вертикальной оси).

Но из-за того, что сегодня человек большую часть своей жизни проводит сидя, то задействованы всего несколько плоскостей движения. Но, как и в любом механизме, если деталь долго не будет двигаться, то в конце концов она заржавеет, ржавчина распространится на весь механизм, и, следовательно, вся система перестанет работать.

Неправильная обувь

В стопе — более 36 костей и примерно такое же количество суставов. Они должны правильно двигаться, к каждому из них крепятся разные мышцы. В случае если стопа, например, зажата неэргономичной обувью, она перестает функционировать и двигаться. В результате этого нагрузка уходит чуть выше, действуя на работу костных структур. Благодаря современной медицине пациентам сегодня назначают индивидуальные комплексы упражнений вместо ортопедической обуви и препаратов.

Дыхание

Вы не поверите, но от дыхания тоже зависит ваша осанка. Сегодня немало людей предпочитают ходить с втянутым животом, но стоит понять, что когда он втягивается, работа диафрагмы значительно нарушается. Необходимо учиться правильно дышать. В этом случае живот расширяется во все стороны, за счет чего после полного цикла дыхания центральная ось человека стабилизируется.

Зубы и челюсти

Созависимость челюстей и позвоночника доказана давно. Оказывается, нехватка зубов или жевание на одной стороне челюсти негативно влияет на осанку. В случае нарушения, когда, например, нижняя челюсть выдвинута вперед (гиперлордоз), значительно усиливается изгиб позвоночника. В случае если челюсть, напротив, сдвинута назад или внутрь, таз подкручивается, а поясничный изгиб (лордоз) заметно сглаживается.

Психосоматика

Напрягаясь, центральная нервная система передает сигналы периферии в мышцы. Таким образом она «забывает», как именно нужно расслабляться. Следующий навык переключения работы нервной системы — страх. Если вы чего-то боитесь, то инстинктивно будете складываться в позу ребенка, прижимая локти и колени к голове, дабы защитить себя и свое тело.

По человеку заметно, если он долгое время находится в состоянии стресса. Его плечи округляются, и появляется горб. За этим обязательно нужно следить или даже обращаться за помощью в коррекции к доктору.

Особенности профессии

Неправильная осанка — еще и профессиональное заболевание. Самые часто встречающиеся ее носители — это художники, бьюти-мастера, водители, летчики и все те, кому приходится работать со скрюченной спиной, либо те, кто постоянно находятся на ногах. В этом случае прогрессирует сколиоз и происходит зажатие мышц.

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