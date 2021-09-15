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Первый трейлер спортивной драмы «Чемпион мира» с Хабенским и Янковским появился в Сети

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 14:37
Общество
Первый трейлер спортивной драмы «Чемпион мира» с Хабенским и Янковским появился в Сети
Кадры из фильма «Чемпион мира»

Москва, 15 сентября. Студия «Централ Партнершип» представила дебютный тизер-трейлер спортивного байопика «Чемпион мира». Главные роли исполнили актеры Константин Хабенский и Иван Янковский.

Спортивная драма «Чемпион мира» — экранизация шахматного поединка между спортсменами Анатолием Карповым и Виктором Корчным, который состоялся в Филлипинах в 1978 году. Игра имела политический подтекст, так как она прошла после эмиграции Корчного из СССР. Первый трейлер появился на YouTube-канале «Централ Партнершип».

Роль гроссмейстера Корчного исполнил Константин Хабенский, его противника по партии Карпова сыграл Иван Янковский, известный по драме «Текст» и сериалу «Топи». К актерскому составу также присоединились Владимир Вдовиченков, Диана Пожарская и Виктор Сухоруков. Режиссером ленты выступил Алексей Сидоров. Премьера запланирована на 30 декабря.

В Сети также появился трейлер драмы «Человек Божий». Главными звездами биографической ленты выступили Александр Петров и Микки Рурк.

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