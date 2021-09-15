«Голод и разруха»: глава ФЗНЦ Шугалей подвел итоги американского присутствия в Афганистане

Санкт-Петербург, 15 сентября. Афганистан стал печальным примером того, какую «демократию» Соединенные Штаты несут миру, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», социолог обратил внимание на голод и разруху, которые царят в Афганистане спустя 20 лет американского военного присутствия.

«Страна показала ту демократию, которую они несут всему миру, в том числе и в Афганистане. Что дала эта демократия в течение 20 лет, которые она была там? Полный голод, полная разруха. Люди не умеют общаться даже с сотовым телефоном, а это 20 лет демократии, ничего технического там нет, кроме рекламы Coca-Cola на стенах», — сказал Шугалей.

По его словам, приход к власти в республике «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) нисколько не усугубил ситуацию. Кризис в Афганистане грянул задолго до этого, констатировал глава ФЗНЦ. Он заметил, что афганцам следует самим разобраться в собственных проблемах. Но, к сожалению, США продолжат вмешиваться во внутренние дела страны.

Последние подразделения американского вооруженного контингента покинули Афганистан в конце лета. К тому моменту республику уже контролировал «Талибан». Боевики без боя вошли в Кабул 15 августа, заставив правительство пойти на передачу власти.

1 Организация запрещена на территории РФ.