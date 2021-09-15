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Акции «Роснефти» подорожали до исторического максимума на торгах Мосбиржи

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 13:51
Экономика
Акции «Роснефти» подорожали до исторического максимума на торгах Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 15 сентября. Стоимость акций компании «Роснефть» достигла исторического рекорда в ходе торгов на Московской бирже 15 сентября.

Ценные бумаги компании торговались на уровне 589,8 рубля за штуку, что стало максимальным значением. Затем стоимость немного скорректировалась — по состоянию на 12:44 по московскому времени акции торговались по 578,85 рубля за штуку.

Подорожание ценных бумаг произошло после заявления вице-премьера РФ Александра Новака по «Северному потоку — 2». Он сообщил, что Минэнерго представит доклад о возможностях компании экспортировать газ по новому трубопроводу. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков ранее отметил, что вопрос о доступе «Роснефти» к поставкам топлива по «СП-2» неоднократно поднимался. Решений по нему пока не принято.

Накануне российский рынок акций продемонстрировал рост. Самого высокого уровня за всю историю наблюдений достиг индекс Мосбиржи — 4057,31 пункта. После коррекции показатель составил 4052,01 пункта.

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роснефть новак газопровод акции северный поток 2 биржевые торги
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