Акции «Роснефти» подорожали до исторического максимума на торгах Мосбиржи

Москва, 15 сентября. Стоимость акций компании «Роснефть» достигла исторического рекорда в ходе торгов на Московской бирже 15 сентября.

Ценные бумаги компании торговались на уровне 589,8 рубля за штуку, что стало максимальным значением. Затем стоимость немного скорректировалась — по состоянию на 12:44 по московскому времени акции торговались по 578,85 рубля за штуку.

Подорожание ценных бумаг произошло после заявления вице-премьера РФ Александра Новака по «Северному потоку — 2». Он сообщил, что Минэнерго представит доклад о возможностях компании экспортировать газ по новому трубопроводу. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков ранее отметил, что вопрос о доступе «Роснефти» к поставкам топлива по «СП-2» неоднократно поднимался. Решений по нему пока не принято.

Накануне российский рынок акций продемонстрировал рост. Самого высокого уровня за всю историю наблюдений достиг индекс Мосбиржи — 4057,31 пункта. После коррекции показатель составил 4052,01 пункта.