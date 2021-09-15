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Спортсмены Росгвардии получили ведомственные награды за участие в Олимпиаде
Армия
Спортсмены Росгвардии получили ведомственные награды за участие в Олимпиаде
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 сентября. Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов наградил спортсменов ведомства медалями за участие в Олимпиаде.

Торжественная церемония состоялась в Москве. Во время мероприятия победители, призеры и участники соревнований получили медали «За проявленную доблесть» I степени. Кроме того, военнослужащим-олимпийцам было присвоено очередное воинское звание.

Среди участников встречи значатся заслуженные российские борцы вольного стиля младший лейтенант Абдулрашид Саадулаев и прапорщик Завур Угуев, гимнасты старший лейтенант Денис Аблязин и прапорщик Никита Нагорный, синхронистка рядовая Полина Комар и другие спортсмены. Всего в состав олимпийской сборной России вошли 26 военнослужащих Росгвардии.

Ранее вернувшимся из Токио после закрытия Олимпийских игр российским спортсменам устроили встречу беспрецедентного уровня, пишет RT. Глава ОКР Станислав Поздняков, в свою очередь, назвал выступление россиян настоящим триумфом.

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