Политолог Дугин обозначил роль России в освобождении Африки от неоколониализма

Москва, 15 сентября. Российский политолог Александр Дугин, после свержения президента Гвинеи Альфа Конде молодым полковником Мамади Думбуйя, высказался о военном перевороте в богатой полезными ископаемыми стране.

«Африка постепенно становится интересным континентом. И для нас тоже. Долгое время о нем, казалось, забыли. А вот сейчас вспомнили. Контекст возвращение Африки в центре внимания — это переход от однополярного мира к многополярному», — считает эксперт.

По его словам, после краха СССР за основные события в мире отвечали только США и партнеры Вашингтона. Однако прошлая модель перестала работать, что стало отчетливо ясно, когда американцы сбежали из Афганистана после 20 лет бессмысленной и жестокой оккупации, а также затратной и вчистую проигранной войны с талибами.

«США с их нынешним глобалистским руководством и президентом в деменции выглядят просто жалко. Новые игроки входят в силу и стремительно занимают место в мировой геополитике. На эту роль претендуют прежде всего Россия и Китай, главные полюса многополярного мира», — отметил политолог.

Пытаются вернуться в историю и ранее отодвинутые Вашингтоном Англия и Франция, продолжил Александр Дугин. Две колониальные державы, по его мнению, видят, что Североатлантический альянс «трещит по швам», поэтому пришло время самостоятельно реализовывать собственные интересы.

«Все это сказывается на Африке. Россия и Китай стараются предложить африканцам новые альянсы и стратегии. Китай чаще всего входит в финансовую область. Россия сильна военными технологиями, а также сотрудничеством в сфере энергетики и полезных ископаемых. При этом ни Китай, ни Россия никакой идеологии или политики африканцам — в отличие от Запада — навязывать не планируют», — добавил эксперт.

Африка постепенно избавляется от наследия колониализма, а Москва и Пекин выступают союзниками Черного континента в этом процессе.

«Россия все больше интересуется Африкой. Ни для кого не секрет наш растущий интерес к ЦАР и к Мали, а также к Судану и Сомали. Не все пока идет гладко. Но если мы полюс, то должны быть везде. С миром, дружбой, помощью и готовностью к выгодному для всех сотрудничеству. Мы никогда не присутствовали в Африке как колонизаторы или работорговцы. Это выгодно отличает нас от Запада — от той же Франции», — подчеркнул Александр Дугин.

По его мнению, Москва может поспособствовать полному освобождению Черного континента, поскольку сохранились традиционно дружеские связи.