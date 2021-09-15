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Синоптики рассказали о вероятности бабьего лета в Санкт-Петербурге
Общество
Синоптики рассказали о вероятности бабьего лета в Санкт-Петербурге
pixabay.com  /  Peter H

Санкт-Петербург, 15 сентября. В последние дни в Северную столицу пришел циклон, который заметно понизил температуру и настроение горожан. Многие уже уверены, что бабьего лета не дождаться. Но оптимизм все еще внушают прогнозы синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Подробности о вероятном бабьем лете в Санкт-Петербурге ФАН рассказал главный синоптик города Александр Колесов. Он заявил, что пока рано расстраиваться и думать, что теплая погода ушла безвозвратно.

«Давайте пока не будем так говорить. Еще есть какие-то перспективы того, что все-таки будет хорошая погода. Да, ближайшие дни, конечно, холодные, 1013 градусов — это максимальная температура на всю неделю, включая выходные дни. А там дальше антициклон определять будет — еще шансы есть на тепло. До середины октября!» — рассказал Александр Колесов.

Синоптики ранее рассказали, что в Москве бабье лето уже закончилось. В этом году оно длилось всего четыре дня. Однако в конце сентября ожидается потепление до +19 градусов, но ночи будут холодными. Поэтому такую погоду бабьим летом назвать будет сложно.

При этом Александр Колесов говорит, что в начале октября в Москву может прийти второе бабье лето, такие ситуации уже случались. Жителям Санкт-Петербурга тоже стоит немного подождать.

Ранее главный синоптик России Роман Вильфанд рассказывал ФАН, что прежде чем насладиться бабьим летом и замечательной погодой, нужно будет поежиться, померзнуть, поднять воротники, закутаться шарфами, а потом наслаждаться им. Скорее всего, сейчас то самое время, которое надо пережить жителям Санкт-Петербурга.

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погода петербург бабье лето
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