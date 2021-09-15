Житель Кинешмы продал автомобиль ради спасения своей кошки

Иваново, 15 сентября. Предприниматель из Кинешмы потратил на уникальную операцию для домашнего животного 800 тысяч рублей.

У Максима Зиновьева дома живут пять кошек. Нередко он может приютить у себя и «гостей с улицы», которым требуется временная передержка, еда и медицинская помощь. Мужчина отмывает их, кормит, лечит, делает все необходимые прививки и отдает в добрые руки. Когда Максим узнал, что у одной из его любимец, 10-летней Пеструши, обнаружили смертельное заболевание почек, он вознамерился спасти ее во что бы то ни стало.

Врачи сообщили мужчине, что у животного отнялась одна из почек и кошка должна погибнуть со дня на день. Новость настигла Максима в командировке, но это не стало для него препятствием на пути к спасению любимицы. Мужчина бросил все свои дела, забрал пушистого члена семьи из дома и повез в Санкт-Петербург. Только там нашелся врач, готовый провести Пеструше уникальную операцию. На спасение кошки была нужна большая сумма: 250 тысяч стоила только операция и еще полмиллиона - последующая реабилитация.

Ради спасения животного предприниматель продал за полцены свой автомобиль. Деньги были на руках, но ситуация осложнялась тем фактом, что у питомицы Зиновьева оказалась редчайшая группа крови, которая встречается лишь у 1% кошек. По счастливой случайности в той же клинике нашелся такой «редкий зверь» — брошенный хозяевами вислоухий рыжий кот Персик. Он идеально подошел Пеструше как донор.

Оба котика живы и здоровы. Беспризорный питерский бродяга пожертвовал одну почку, зато обрел новую семью и дом. Ни с Пеструшей, ни с Максимом он больше не расставался.