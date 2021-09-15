The Economist выпустил разгромную статью о главе МИД Британии Доминике Раабе

Лондон, 15 сентября. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб лишен профессионализма и лидерских качеств и должен быть немедленно уволен, пишет авторитетное лондонское издание The Economist.

Колумнист британского еженедельника смог найти как минимум пять причин, по которым Рааба следует сместить с руководящей должности как можно скорее, иначе Форин офис будет уже не спасти. Британский журналист уверен: глава международного ведомства внес решающий вклад в деградацию всей дипломатии страны, которая теперь сводится исключительно к агрессивным выпадам против Китая и России.

Первым серьезным провалом Рааба и причиной для его увольнения стала ситуация с захватом власти в Афганистане движением «Талибан»1 (признано террористическим и запрещено в РФ). Политик в этом время находился в отпуске на Крите и жаловался, что из-за неподходящей для сабсерфинга погоды ему приходится работать, что возмутило автора The Economist.

«Его реакция в телевизионном интервью на критику была смехотворной: он сказал, что на Крите был полностью погружен в работу и был недоволен тем, что нельзя заняться сабсерфингом, потому что "невозможно было выйти в море"», — пишет автор.

Из падения Кабула вытекает и вторая причина неприкрытого презрения к главе Форин офис. Как отметил автор разгромной статьи, Рааб отказался брать на себя ответственность за бездействие Лондона во время захвата талибами афганской столицы. Вместо того чтобы честно признать свой провал, министр иностранных дел заявил в СМИ, что по миру разбросано много «котлов, готовых взорваться», и за ними всеми приходится следить.

Рааба есть, кем заменить, уверены в The Economist. На «скамейке запасных» у премьер-министра Бориса Джонсона есть целая плеяда дипломатов и профессионалов, подчеркнул журналист. Зачем позволять руководить международным ведомством некомпетентному юристу-правозащитнику, когда на то же место претендует профессиональный дипломат и бывший военный Рори Стюарт или министр по особым поручениям Лиз Трасс, задается вопросом британский журналист.

И главная причина сместить чиновника, заключают авторы — он изжил себя. Доминик Рааб был человеком-функцией, при котором Форин офис изо всех сил отрабатывал заказ Джонсона на пропаганду и продвижение Brexit в массы, а также последовательное разрушение всех систем и контактов, которые строились более пяти десятков лет. Сейчас в высших британских кругах выход страны из ЕС уже стал новой реальностью, и Лондону нужен политик, который сможет в этих условиях эффективно работать, резюмирует The Economist.

Одной из насущных проблем британской политики также стало стремление Шотландии к независимости. Пользователи Сети обсудили возможность распада Соединенного Королевства на отдельные регионы.

1 Организация запрещена на территории РФ.