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Экс-премьер Ливана покинул страну за несколько дней до допроса о взрыве в порту Бейрута
Весь мир
Экс-премьер Ливана покинул страну за несколько дней до допроса о взрыве в порту Бейрута
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press © Source: Xinhua - © Marwan Naamani - © Xander Heinl/photothek.net via w Source: www.imago-images.de

Бейрут, 15 сентября. Бывший премьер-министр Ливана Хасан Диаб отправился в США за несколько дней до допроса по делу о взрыве в порту Бейрута.

Как сообщается, он уведомлял суд о намерении совершить эту поездку после того, как в республике будет сформировано новое правительство. Чиновник планировал навестить двух сыновей, обучающихся в Соединенных Штатах. Уже находясь в самолете, Диаб заявил, что визит займет около четырех недель. Его жена при этом осталась в Ливане.

При этом 26 августа чиновник не явился для дачи показаний из-за «конституционных препятствий», о чем Тарека Битара, ведущего следствие, уведомила администрация правительства. Тем не менее судья счел подобные причины не имеющими юридической силы и потребовал от органов безопасности в принудительном порядке доставить Диаба на допрос 20 сентября.

Препятствия со стороны власти

Это решение вызвало волну критики со стороны парламента, который обвинил Битара в «превышении должностных полномочий» и направил в прокуратуру соответствующее заявление. Регулярные попытки судьи привлечь к ответственности чиновников, обвиняемых в халатности и причастности ко взрыву в порту столицы в прошлом году, до сих пор не увенчались успехом из-за активного противодействия руководства страны, которое не желает снимать неприкосновенность с ряда официальных лиц для проведения допросов. Предшественник Битара, судья Фади Саван, придерживался такой же позиции, однако под давлением членов правительства был отстранен от дела из-за обвинений в предвзятости, будучи одним из пострадавших от взрыва.

Согласно данным следствия, ряд высокопоставленных членов ливанских властей, включая президента страны Мишеля Ауна и премьер-министра, а также нескольких глав ведомств, знали об опасности, которую представлял крупный груз селитры, долгое время хранившийся в одном из портовых складов. При этом никто из них не предпринял мер, чтобы избежать катастрофы, которая в итоге произошла в августе 2020 года, став причиной гибели более 200 человек и оставив без жилья свыше 300 тысяч горожан.

Расследование правозащитников

К аналогичным результатам привело и расследование правозащитной организации Human Rights Watch. Ее сотрудники опубликовали доказательства того, что некоторые чиновники неоднократно обсуждали между собой проблему хранения взрывоопасных веществ на территории порта, а также пришли к выводу, что указанные лица препятствуют судебному разбирательству, пользуясь несовершенством законодательства республики.

Вскоре после трагедии кабмин Ливана подал в отставку из-за антиправительственных выступлений, однако это не помешало министрам, подозреваемым в халатности, сослаться на депутатскую неприкосновенность, чтобы избежать допросов. Отсутствие подвижек в расследовании привело к всплеску общественного недовольства, которое неоднократно выливалось в демонстрации и попытки штурма домов чиновников, заканчивавшиеся стычками с полицией.

При этом как последствия взрыва, так и неспособность руководства страны сформировать новое правительство заметно усугубили финансовый кризис, который в итоге привел к практически полному отсутствию топлива, медикаментов и электроэнергии в ливанских городах. Лишь спустя 13 месяцев со дня трагедии новый премьер-министр республики Наджиб Микати смог достичь консенсуса с президентом по поводу состава кабмина, которому теперь предстоит искать пути вывода государства из гуманитарной и экономической катастрофы.

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суд ливан бейрут
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