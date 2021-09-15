Экс-премьер Ливана покинул страну за несколько дней до допроса о взрыве в порту Бейрута

Бейрут, 15 сентября. Бывший премьер-министр Ливана Хасан Диаб отправился в США за несколько дней до допроса по делу о взрыве в порту Бейрута.

Как сообщается, он уведомлял суд о намерении совершить эту поездку после того, как в республике будет сформировано новое правительство. Чиновник планировал навестить двух сыновей, обучающихся в Соединенных Штатах. Уже находясь в самолете, Диаб заявил, что визит займет около четырех недель. Его жена при этом осталась в Ливане.

Former PM Hassan Diab left #Lebanon, a week before his interrogation as a suspect in the #BeirutBlast case.



Diab was informed about the ammonium nitrate twice b4 the blast

-The 1st time, he told @hrw he "forgot about it"

-The 2nd time, he said he "didn't go through" the report pic.twitter.com/INYfAHJ62x — Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) September 15, 2021

При этом 26 августа чиновник не явился для дачи показаний из-за «конституционных препятствий», о чем Тарека Битара, ведущего следствие, уведомила администрация правительства. Тем не менее судья счел подобные причины не имеющими юридической силы и потребовал от органов безопасности в принудительном порядке доставить Диаба на допрос 20 сентября.

Препятствия со стороны власти

Это решение вызвало волну критики со стороны парламента, который обвинил Битара в «превышении должностных полномочий» и направил в прокуратуру соответствующее заявление. Регулярные попытки судьи привлечь к ответственности чиновников, обвиняемых в халатности и причастности ко взрыву в порту столицы в прошлом году, до сих пор не увенчались успехом из-за активного противодействия руководства страны, которое не желает снимать неприкосновенность с ряда официальных лиц для проведения допросов. Предшественник Битара, судья Фади Саван, придерживался такой же позиции, однако под давлением членов правительства был отстранен от дела из-за обвинений в предвзятости, будучи одним из пострадавших от взрыва.

Recusal of Judge Fadi Sawan in charge of the #beirutportexplosion investigation on February 18, 2021 prompted families of the victims to stage a protest near the Courts of Justice in Adlieh.

Photo Credit: Greg Demarque#beirutblast #august4 #lebanon #photography #photojournalism pic.twitter.com/vIHs0Bv264 — Executive Magazine (@executivemag) February 19, 2021

Согласно данным следствия, ряд высокопоставленных членов ливанских властей, включая президента страны Мишеля Ауна и премьер-министра, а также нескольких глав ведомств, знали об опасности, которую представлял крупный груз селитры, долгое время хранившийся в одном из портовых складов. При этом никто из них не предпринял мер, чтобы избежать катастрофы, которая в итоге произошла в августе 2020 года, став причиной гибели более 200 человек и оставив без жилья свыше 300 тысяч горожан.

Расследование правозащитников

К аналогичным результатам привело и расследование правозащитной организации Human Rights Watch. Ее сотрудники опубликовали доказательства того, что некоторые чиновники неоднократно обсуждали между собой проблему хранения взрывоопасных веществ на территории порта, а также пришли к выводу, что указанные лица препятствуют судебному разбирательству, пользуясь несовершенством законодательства республики.

Evidence implicates officials in Beirut blast.



Targeted sanctions, international investigation only path to justice.https://t.co/3H1iUyeKZn pic.twitter.com/YIqbCVNf5M — Human Rights Watch (@hrw) August 4, 2021

Вскоре после трагедии кабмин Ливана подал в отставку из-за антиправительственных выступлений, однако это не помешало министрам, подозреваемым в халатности, сослаться на депутатскую неприкосновенность, чтобы избежать допросов. Отсутствие подвижек в расследовании привело к всплеску общественного недовольства, которое неоднократно выливалось в демонстрации и попытки штурма домов чиновников, заканчивавшиеся стычками с полицией.

При этом как последствия взрыва, так и неспособность руководства страны сформировать новое правительство заметно усугубили финансовый кризис, который в итоге привел к практически полному отсутствию топлива, медикаментов и электроэнергии в ливанских городах. Лишь спустя 13 месяцев со дня трагедии новый премьер-министр республики Наджиб Микати смог достичь консенсуса с президентом по поводу состава кабмина, которому теперь предстоит искать пути вывода государства из гуманитарной и экономической катастрофы.