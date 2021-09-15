Политолог Кот заявил, что демократия в России нужна лишь «на уровне деревни»

Демократические механизмы начинают давать сбой, если начинают действовать на «обширных пространствах». Об этом в интервью ФАН заявил декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

15 сентября во всем мире отмечается так называемый Международный день демократии (International Day of Democracy), установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 8 ноября 2007 года. Эта организация ежегодно принимает как минимум один документ, посвященный аспектам развития демократии, начиная с 1988 года. Так, например, в принятой в 2000 году Декларации тысячелетия мировые лидеры пообещали не жалеть усилий для развития такого строя общества.

«Мое отношение к демократии как правого монархиста и консерватора изначально отрицательное, — заявил Кот. — Это механизм, который крайне неэффективен для управления государством — тем более таким большим, как Россия. Как только демократия уходит с низового уровня и поднимается на более обширные пространства, она сразу становится лакомым куском для нечистых на руку манипуляторов».

Политолог убежден: демократический строй хорош для небольших сообществ, «на уровне деревни», села или общин, «где люди друг друга знают».

«Что означает их хорошую осведомленность о личностях кандидатов на тот или иной пост, — подчеркнул эксперт. — Они знают, как он рос, кем были его родители, им знаком его уклад жизни. Таким образом, они могут проголосовать за человека, которого знают сами, лично, или через родственников! А как только это выходит на уровень рекламных флаеров и билбордов, возникает большой соблазн начать манипулировать людьми и обманывать их».

Вместе с тем, добавил собеседник ФАН, в современной России, несмотря на советское прошлое, сформировались достаточно прозрачные демократические механизмы.

Фото из личного архива Юрия Кота /

«Особенно, если сравнивать с США, — заявил Кот. — Потому что, если мы будем брать их за стандарт демократии, то можно сказать, что ее и вовсе не существует. Достаточно вспомнить лишь то, как Джо Байден украл победу у Дональда Трампа путем дистанционного голосования!»

Вместе с тем, несмотря на развитость демократии в РФ, политолог рассматривает нынешнюю форму правления как «переходную».

«Рано или поздно, но мы обречены выработать совершенно иную, новую или даже «старо-новую» модель взаимоотношений и государственного устройства, которая могла бы учитывать все остальные, которые мы пережили за последние полтора века, и взять от них самое лучшее, — заявил эксперт. — Думаю, что и власти наши об этом задумываются. Как говорил Лев Тихомиров, «Россия должна устраиваться по-русски!»

Ранее Кот заявил, что Запад «положит в землю» народы Прибалтики.