Мировая долговая нагрузка достигла 296 триллионов долларов

Вашингтон, 15 сентября. Изменения объема мирового долга во втором квартале года подсчитали в Институте международных финансов (IIF).

Общая задолженность всех граждан, организаций и правительств достиг отметки в 296 триллионов долларов. Специалисты IIF подчеркнули, что это значение стало рекордным за всю историю наблюдений. Такие сведения приводит «Коммерсантъ» в своем материале.

Экономисты рассматривают показатели мирового долга в соотношении с мировым ВВП. Сообщается, что мировой долг показал положительную динамику — снизился на 9% по сравнению с первым кварталом и составил 353% совокупного ВВП.

Институт международных финансов выпустил отчет, в котором сообщил о пяти странах, сохранивших соотношение госдолга к ВВП на допандемийном уровне. Этими государствами стали Дания, Ливан, Аргентина, Мексика и Ирландия.

Чрезмерно высокий уровень мирового долга может оказывать давление на экономику и стать причиной будущего кризиса. Экономист Константин Ордов рассказал ФАН о возможных способах его предотвращения.