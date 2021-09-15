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Правозащитники назвали президента Болсонару «угрозой демократии» в Бразилии
Весь мир
Правозащитники назвали президента Болсонару «угрозой демократии» в Бразилии
Global Look Press  /  Antonio Molina / www.imago-images.de

Бразилиа, 15 сентября. Президент Жаир Болсонару ставит под угрозу основы демократии в Бразилии. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в Международный день демократии.

HRW подчеркнула, что глава государства подрывает устои системы, нападая на Федеральный верховный суд (STF), постоянно угрожая не допустить проведения выборов в 2022 году и нарушая свободу слова своих критиков.

Неправительственная организация привела в качестве одного из последних примеров антидемократических действий Болсонару его речь 7 сентября, в которой он оказал давление на судей STF и заявил, что «не может допустить» сохранения нынешней электронной системы голосования.

«Президент Болсонару, апологет военной диктатуры в Бразилии, проявляет все больше враждебности по отношению к системе сдержек и противовесов», — заявил директор американского отделения HRW Мигель Виванко.

Он добавил, что президент «использует смесь оскорблений и угроз, чтобы запугать членов Верховного суда, ответственных за проведение расследований его политики».

«Кажется, что с помощью безосновательных обвинений в нарушениях на выборах Болсонару готовит почву для того, чтобы отменить голосование в следующем году или поставить под сомнение решение населения в случае, если он не победит», — добавил Виванко.

В документе подчеркивается, что «неслучайно президент в основном подвергает критике судей, деятельность которых затрагивает и его». Например, Алешандри ди Мораис стоит во главе расследования касательно незаконного вмешательства Болсонару в процесс назначения сотрудников Федеральной полиции для достижения своих личных целей, а также распространения ложной информации об электронной системе голосования.

Президент Бразилии неоднократно совершал нападки на судью, в том числе направив в Сенат запрос об импичменте Мораиса. Его требование было отклонено главой верхней палаты Национального конгресса.

Представители HRW напомнили, что в июле Болсонару заявил, что не примет результаты президентских выборов 2022 года, если не будет гарантировано честное голосование.

Глава государства 7 сентября призвал к проведению протестов, которые многие восприняли как попытку переворота. В связи с произошедшим генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность кризисом и призвал власти Бразилии к диалогу между всеми политическими силами.

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 / Федеральное агентство новостей

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