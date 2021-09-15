«Это похищение»: Шугалей раскритиковал незаконные аресты россиян в других странах

Санкт-Петербург, 15 сентября. Россияне находятся под ударом из-за действий других стран, уверен президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Социолог выступил с заявлением на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». По словам ученого, Москве не стоит сильно беспокоиться из-за возможного вмешательства иностранных государств в выборы или во внутренние дела России. Ведь для этих операций необходим интеллект, подчеркнул социолог. Но негативные действия Запада могут отразиться на обычных россиянах.

«Я очень боюсь той тенденции, что если мы дадим возможность в третьих странах арестовывать наших граждан, выдавать их еще в каких-то странах, все кончится тем, что они начнут захватывать наших людей у нас в стране, почему нет», — подчеркнул глава ФЗНЦ.

Шугалей считает, что необходимо заключить особое соглашение между Россией и другими странами. По этому документу, если у Запада есть претензии к РФ, она должна быть о них проинформирована и у нее должно быть право ответа на эти жалобы.

«Мира Тэрада (российская правозащитница. — Прим. ФАН), допустим, поехала проездом через Финляндию и была там арендована. При этом она заранее подавала через адвокатов, узнавала, есть ли к ней претензии от США, и был ответ — нет. Она выезжает в Финляндию, ее арестовывают и отправляют в США. То есть как минимум, должно быть соглашение между странами», — пояснил социолог.

Ученый также раскритиковал незаконные «аресты» россиян в третьих странах.

«Если человеку говорят, что все нормально, и хватают (арестовывают россиян. — Прим. ФАН) сразу — это похищение, и мы должны реагировать определенным образом», — заключил Максим Шугалей.

Ранее стало известно об аресте российского гражданина Александра Франчетти в Чехии. Государственные власти заключили активиста под стражу по запросу Украины. Шугалей сообщил о готовности ФЗНЦ подключиться к решению проблемы и к освобождению россиянина.