«Зона интервью». Кирилл Вышинский о большом обмене заключенными

Два года прошло с того момента, когда Украина обменялась с Россией политзаключенными.

Самолет авиаотряда России приземлился во Внуково и привез освобожденных из Украины. За этим событием наблюдал весь мир. Тогда еще теплилась надежда, что братские народы смогут договориться и прекратят войну на Донбассе. Почему этого так и не произошло? И что стало с остальными заключенными? Узнаете в новом выпуске программы «Зона».

Автор программы Игорь Кимаковский вернулся на Родину вместе со своим соотечественником Кириллом Вышинским два года назад. Журналист просидел под стражей год. Почему после обмена заключенными лидеры противоборствующих стран так и не смогли договориться о мире на Донбассе? И почему после выборов Владимир Зеленский никак не повлиял на критическую ситуацию?

Более 10 000 мирных жителей погибли на Донбассе в ходе гражданской войны. Пока еще живым гражданам Украина перестала платить пенсии, а чтобы ее получить, пенсионерам следовало перебраться в другой регион страны.

Почему ситуация еще не разрешилась? Что стало с теми политзаключенными, которых не успели вывезти из Украины?

Ответы на все вопросы — в новом выпуске программы «Зона интервью».