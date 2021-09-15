Глава ЦИК Памфилова: права наблюдателей на выборах в России не ущемлены

Москва, 15 сентября. Права наблюдателей и СМИ-иноагентов на выборах в Российской Федерации не ущемлены, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Соответствующим заявлением она поделилась во время заседания ЦИК. По словам главы ведомства, наблюдатели могут прийти на выборы от любой партии или кандидата.

«Прийти и уведомительно записаться в Общественную палату... Общественная палата — модераторы, они аккумулируют гражданскую активность, они никому не отказывают — пожалуйста, регистрируйтесь, хотите видео наблюдать — пожалуйста, приходите в центры наблюдать», — подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что СМИ-иноагентам также никто не отказал в аккредитации. Она уточнила, что никаких ущемлений прав наблюдателей нет.

Ранее Памфилова рассказала, что для голосования на выборах в Госдуму в России откроется 96 тыс. избирательных участков. Она добавила, что участки откроются утром 17 сентября.