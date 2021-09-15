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Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана обстановку в Афганистане

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 13:29
Политика
Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана обстановку в Афганистане
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 15 сентября. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Стороны затронули тему Афганистана.

Два лидера обсудили по телефону ситуацию в восточном государстве. Также одной из тем беседы стало сотрудничество сторон. Об этом рассказали на сайте Кремля.

«Затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, включая совместное противодействие коронавирусной инфекции», — гласит сообщение.

Ранее Владимир Путин созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Российский лидер и его коллега подвели итоги совместных военных учений «Запад-2021».

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Казахстан путин афганистан токаев
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