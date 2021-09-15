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Глава ЦИК Памфилова исключила двойное голосование на выборах в Госдуму

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 13:18
Политика
Глава ЦИК Памфилова исключила двойное голосование на выборах в Госдуму
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 15 сентября. Двойное голосование на выборах в Госдуму при помощи онлайн-технологий исключено, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, никаких подобных инцидентов быть не может. Памфилова подчеркнула, что система дистанционного электронного голосования уже сейчас полностью готова к использованию на выборах.

«Никаких «двойных» голосований в них не может быть, мы это полностью исключили», — рассказала она журналистам на заседании ЦИК.

Выборы в Госдуму в России состоятся с 17 по 19 сентября. Как отметили в Центризбиркоме, россияне также смогут проголосовать в 144 странах, в том числе на избирательных участках в городе Байконур в Казахстане. Всего для голосования на выборах в Госдуму в РФ откроется 96 тысяч избирательных участков по всей стране, из них 2,5 тысячи пунктов заработают в местах временного пребывания избирателей, например, в «ковидных» госпиталях.

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выборы россия памфилова
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