Лидера сопротивления талибам в Панджшере пригласили выступить в Европарламенте

Кабул, 15 сентября. Европарламент (ЕП) принял резолюцию по Афганистану, которая предусматривает приглашения лидера антиталибского сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда-младшего на сессии ЕП и Совета Европейского союза.

«Давайте пригласим мужественного лидера афганского сопротивления в Европейский парламент точно так же, как его легендарного отца 20 лет назад. Надежда на лучшее будущее для Афганистана еще не умерла», — заявил на сессии органа депутат ЕП от Нидерландов Барт Грутхейс.

Let’s invite the courageous leader of the Afghan resistance to the European Parliament, just like we welcomed his legendary father 20 years ago. The hope for a better future of Afghanistan is not dead ???????? ???????? pic.twitter.com/MHArvIm7a0 — Bart Groothuis (@bgroothuis) September 15, 2021

Информации о том, примет ли лидер панджшерского ополчения приглашение Европарламента, пока нет. Сам Ахмад Масуд-младший резолюцию ЕП никак не комментировал.

Напомним, до недавнего времени Панджшер оставался последней провинцией Афганистана, которая оставалась вне контроля движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) после его прихода к власти в стране в середине августа.

В этом регионе сформировалось народное сопротивление, возглавил которое сын известного полевого командира моджахедов Ахмад Масуд-младший. К ополчению также примкнули бывший вице-президент республики Амрулла Салех и маршал Абдул Рашид Дустум.

Вскоре после падения прежних властей и взятия талибами Кабула группировка и командование сопротивления приступили к переговорам по дальнейшей судьбе Панджшерской долины, которая на протяжении десятилетий оставалась наиболее неприступным афганским регионом. Впрочем, переговорный процесс не принес значимых результатов. Ополченцы заявили, что сложат оружие лишь при условии формирования инклюзивного правительства в стране, а боевики «Талибана» в скором времени начали наступление в провинции.

Федеральное агентство новостей /

В начале сентября стали появляться сообщения о взятии Панджшера «Талибаном», которые опровергались представителями сопротивления. Однако в конечном итоге боевики объявили о захвате административного центра провинции — Базарака. Лидеры ополчения, в свою очередь, заявили о начале партизанской войны на территории Афганистана. В настоящий момент в регионе продолжаются боестолкновения.

Время от времени в медиапространстве появляются сообщения о том, что представители командования ополченцев покинули территорию Афганистана. Однако источники заявляют, что Ахмад Масуд-младший по-прежнему находится в стране.

«Он находится в безопасном месте, и слухи о том, что он покинул Афганистан и отправился в Турцию или другую страну, не соответствуют действительности. Он поддерживает связь с Панджшерской долиной», — сообщало агентство Fars News со ссылкой на осведомленные источники.

Resistance Leader Ahmad Massoud Still In Afghanistan: Report - NDTV https://t.co/EidyQsn5XD — HEM News Agency (@halfeatenmind) September 12, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.